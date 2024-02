– Vi har en konfrontasjon med menneskets natur. Ønsket om å ignorere og utsette problemet, eller å slutte seg til en eller annen ekstrem ideologi som gjør at vi føler oss litt tryggere, sier Kerry, som skal gi seg i posten om kort tid for å drive valgkamp for president Joe Biden.

Han sier det vitenskapelige med klimakrisen i stor grad er på plass allerede, men at menneskeheten ikke gjør alt det vi kan. Samtidig er Kerry fortsatt optimist, om enn han ikke var like optimistisk som statsminister Jonas Gahr Støre med tanke på å holde 1,5-gradersmålet han selv var med på å forhandle fram i Paris-avtalen i 2015.

I sitt innlegg på Oslo Energy Forum kaller han Norge og Norges hovedstad foregangsmodeller, med høy andel elektriske kjøretøyer og ren energiforsyning.

Kerry, hvis far var utplassert på USAs ambassade i Oslo på slutten av 1950-tallet, brukte også tid til å sjarmere publikum ved konferansehotellet Scandic Holmenkollen park.

– Det var uti skogen her jeg lærte å gå på ski, sier han.