– Det er ikke bra at en presidentkandidat sier at land som ikke oppfyller forpliktelsene sine, kan risikerer å bli angrepet. Det sår tvil om alliansen. En tvil som er helt unødvendig i den situasjonen verden er i nå, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.

– Hvordan skal vi forholde oss til det?

– Trump har sagt mye opp gjennom tiden. Vi må forholde oss til det Nato vi har og styrke samarbeidet på alle områder vi kan. Også er det en forventning fra USA om at vi øker investeringene i forsvar. Det er bakgrunnen for det Trump har sagt hele tiden, at europeiske nasjoner må betale mer for sin egen sikkerhet.

I helgen viste Trump til en tidligere samtale der han angivelig truet med å ikke forsvare Nato-land som ikke bruker nok penger på forsvar.

Tvert imot sa Trump at han ville oppfordre Russland til å «gjøre hva faen de vil» mot land som ikke betaler nok.

Europeiske statsledere og diplomater har i ettertid reagert kraftig på uttalelsene.