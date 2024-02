Ishockeypresident Tage Pettersen bekrefter situasjonen overfor TV 2.

– Jeg har lyst og behov for å si at det selvfølgelig er en skikkelig kjip situasjon som vi gjerne skulle vært foruten, sier han.

Forbundet har lenge slitt med økonomien. I fjor ble landslaget satt på pause en periode i et forsøk på å få skuta på rett kjøl. I etterkant forlot generalsekretær Otto Eide sin stilling i forbundet.

Pettersen forteller at forbundet de siste to månedene har gjort funn som tilsvarer nye ti millioner i underskudd. Disse må nå inn i regnskapet for 2023. Det er et regnskap som fra før har røde tall, ifølge TV 2.

– Det har over tid åpenbart vært manglende kunnskap om avtaleverk som har vært inngått mellom Ishockeyforbundet, Elitehockey og rettighetshaver (TV 2). Over flere år har det blitt ført inntekter som ikke skulle vært ført til forbundet, men som heller skulle vært ført videre, sier Pettersen.