Målingen Opinion har gjort for FriFagbevegelse og Dagsavisen , gir de borgerlige partiene 92 mandater på Stortinget.

Rødt, SV og Arbeiderpartiet går alle tilbake, til sammen med 3,7 prosentpoeng. Arbeiderpartiet får en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng til 17,8. De tidligere Ap-velgerne flykter hovedsakelig til gjerdet, Høyre og SV.

Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener noe dramatisk må skje om trenden skal snu for Arbeiderpartiet.

– Denne målingen er elendig. Verre er at det er en av mange målinger på et nivå partiet ikke kan være fornøyd med. Men å skifte partileder gir sjelden umiddelbar endring. Da har jeg mer tro på nye politiske initiativ eller skifte av kurs, sier valgforskeren til FriFagbevegelse.

Samtidig peker han på at det er et dilemma for partiet at noen vil ha et tydeligere venstreorientert parti, mens noen vil at partiet skal gå lenger mot sentrum.

Industri- og Næringspartiet har ligget inne med én til tre representanter på Stortinget i fire målinger på rad, men på denne målingen er INP utradert. Det er uvisst i hvilken grad respondentene skiller mellom det opprinnelige INP og Owe Ingemann Waltherzøes nye parti. Uavhengig av dette er oppslutningen bare 1,3 prosent.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra januar i parentes):

Ap: 17,8 (-1,6), Høyre: 29,5 (+3,5), Frp: 13,6 (+0,8), Sp: 7,7 (+1,5), SV: 10 (-1,1), Venstre: 5,8 (+1), KrF: 4,2 (+0,4), MDG: 3,7 (+0,1), Rødt: 5,2 (-1)g INP 1,3 prosent (-2,4).

Opinions partibarometer for februar er basert på 1000 telefonintervjuer. Feilmarginen varierer mellom 1,2 og 3,4 prosentpoeng og er størst for de største partiene.