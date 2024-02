I 19-tiden opplyste Vegtrafikksentralen at det hadde skjedd to ulykker nord for Espa.

– Én i retning mot Gardermoen og en annen i retning Hamar, skrev de på X/Twitter.

E6 ble stengt i begge retninger, og det oppsto kilometerlange køer. Ifølge politiet var det problemer med å få fram bilbergere fordi køene sto i begge kjørefelt og på grunn av andre oppdrag.

Litt før klokken 22 opplyste Vegtrafikksentralen at veien var åpnet i ett kjørefelt i nordgående retning, og et kvarters tid senere kom meldingen om at veien var åpnet i begge kjøreretninger. Ifølge Vegtrafikksentralen var det da fortsatt glatt i området.

En person ble skadd i en av ulykkene. Vedkommende ble kjørt til sykehuset i Hamar med det som trolig bare er lettere skader, ifølge politiet.