Tidligere har det britiske sikkerhetsfirmaet Ambrey opplyst at lasteskipet Rubymar ble utsatt for et angrep søndag.

– Som et resultat av omfattende skader risikerer skipet nå å synke i Adenbukta, sier Houthienes talsperson Yahya Sarea i en uttalelse mandag.

Skipet er registrert i Storbritannia og angivelig operert av et libanesisk selskap. Flaggstaten er Belize.

Britiske myndigheter har opplyst at mannskapet på skipet forlot det etter en eksplosjon.

Skipets sikkerhetsselskap, LSS-SAPU, bekrefter at skipet ble evakuert etter å ha blitt truffet av to raketter avfyrt fra Jemen. Eierne vurderer muligheter for å taue fartøyet.