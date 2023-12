Spanjolen tar over jobben etter 72 år gamle Werner Hoyer, som går av 31. desember.

Calviño fikk tøff konkurranse fra danske Margrethe Vestager, EUs konkurransekommissær, om jobben, men de siste ukene har det kommet signaler om at spanjolen kom til å trekke det lengste strået.

– Jeg er utrolig takknemlig og beæret over å få jobben, sier Calviño.

55-åringen har vært Spanias finansminister siden 2018 og har fått mye av æren for at landets økonomi klarte seg godt under koronapandemien. Spania er et av landene med lavest inflasjon i eurosonen.

EIB er eid av EU og er i dag verdens største multilaterale långiver, større enn Verdensbanken. I fjor lånte banken ut nesten 750 milliarder kroner.