Sea King-helikoptrene har vært med på å redde mange mennesker i Norge i over 50 år.

De siste årene har helikopter-parken gradvis blitt erstattet av de nye SAR Queen-helikoptrene. Flystasjonen på Rygge var siste skanse for de gamle, og mandag var dagen kommet.

For å vise en siste ære til Sea King-helikoptrene ble dagen markert med en flyging av gamle og nye helikoptre side om side på flystasjonen. Moss-ordfører Simen Nord (H) og Luftforsvaret-sjef Rolf Folland var til stede.

Justisminister Emilie Enger Mehl skulle også etter planen være til stede, men avlyste dagen før.