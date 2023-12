Oppturen kommer etter at de som handler i edelmetallet blir stadig sikrere på at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten på nyåret. I tillegg bidrar krigen på Gazastripen til at flere søker mot gull som en trygg økonomisk havn.

Den forrige rekorden ble satt i 2020, under koronapandemien.

Samtidig har forventningene om et rentekutt fra Federal Reserve – The fed – svekket dollaren. Det har bidratt til å gjøre gull til en rimeligere investering for folk fra andre land.