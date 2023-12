– Vi må takke både kulturminister Lubna Jaffery og regjeringens samarbeidspartner, SV, for å virkelig øke denne ordningen, som dessverre har vært underfinansiert lenge.

Det sier redaksjonssjef Tonje Tornes i Egmont, som er Norges største utgiver av tegneserier, i en pressemelding.

Innkjøpsordningen har fire søknadsrunder i året og garanterer forlagene et minstesalg. De innkjøpte tegneseriene blir sendt til folke- og skolebiblioteker og til noen mottakere i utlandet.

Ifølge kulturnettstedet Periskop ble 60 prosent av tegneserier for barn ikke kjøpt til bibliotekene i 2023, fordi det ikke fantes nok penger. Det til tross for at tegneserier topper utlånstallene på flere biblioteker.

– Vi står midt i en ny bølge for norske tegneserier. Det er mange som lager glitrende og underholdende historier for barn og unge, og dette fenomenet har til og med vekket stor internasjonal oppmerksomhet. Tidligere har jeg sagt at staten ikke helt følger med i timen. Det skal jeg ikke lenger påstå, sier Tornes.