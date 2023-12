Det avgjorde Høyesteretts ankeutvalg onsdag.

Mannen i 60-årene mener at han ble utsatt for ulovlig telefonavlytting mens han sonet på en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i Ullersmo fengsel.

Han mener dette bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjon og Grunnlovens punkter om retten til privatliv.

I august i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at staten ikke hadde brutt menneskerettighetene i forbindelse med telefonavlyttingene. Saken handlet om hvorvidt han hadde krav på fradrag i straffen på bakgrunn av dette og andre ting han ble utsatt for i fengsel.

Mannen hevdet selv at han under soningen snakket med kona si hver dag, og at han hadde vært utsatt for ulovlig avlytting under opptil 400 telefonsamtaler.

En betjent og en inspektør ved fengselet bekreftet i lagmannsretten at i alle fall en andel av samtalene hans ble avlyttet, men at ikke alle samtalene ble avlyttet av kapasitetshensyn. Det er likevel ikke klart hvor mange samtaler som ble avlyttet, fordi opplysningene har blitt slettet fra journalsystemet.

I dommen skriver lagmannsretten at de ikke er kjent med at den straffutmålingsmessige betydningen av telefonavlytting under varetekt eller soning har vært behandlet av Høyesterett.