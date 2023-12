Norge skal hjelpe Ukraina med sjøforsvar

Norge og Storbritannia skal lede en maritim koalisjon som skal hjelpe Ukraina med å bygge kyst- og sjøforsvar. Sammen med flere andre land skal de hjelpe Ukraina med å styrke sikkerheten. Avtalen presenteres i London nå i formiddag.

– Vi må hjelpe Ukraina i arbeidet med å åpne handelsruter og fri ferdsel i Svartehavet. Vi har mål om å styrke Ukrainas sjøforsvar og forbedre Ukrainas evne til å operere langs egen kyst, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Zelenskyj hadde «oppriktig» samtale med Orban

Ukrainas president snakket med Ungarns statsminister under innsettelsen av Argentinas nye president. Temaet var Ukrainas forhold til Europa. President Volodymyr Zelenskyj og statsminister Viktor Orban vekslet ord i rundt 20 sekunder mens de i går minglet med andre som tok del i presidentinnsettelsen.

I sin daglige videotale, publisert på Telegram, snakket Zelenskyj om samtalen. – Det var så oppriktig som det går an, og selvsagt handlet den om våre europeiske anliggender, sier presidenten.

Kyivs ordfører: To personer skadd av nedskutt rakett

Ukrainske luftvernsystemer har skutt ned raketter som hadde hovedstaden Kyiv som mål, ifølge militærkilder i landet. Ifølge Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko har vrakrester fra nedskutte russiske raketter falt ned flere steder i byen i natt.

Ett sted har en kvinne og en mann blitt skadd av splinter, mens en brann på taket av en bygning med boliger et annet sted raskt ble slukket, ifølge ordføreren.

Trump vitner ikke i retten

Donald Trump har bestemt seg for å ikke forklare seg i dag i den sivile saken i New York der han er saksøkt for bedrageri. Det tidligere presidenten gjorde dette klart på sin egen tjeneste Truth Social.

Trump skriver at han forklarte seg «vellykket og utvetydig» i forrige måned, og at han videre ikke ser noen grunn til at han skal møte i retten igjen.

Nyhetsbyrå: Amerikansk jagerfly styrtet

Et amerikansk F-16-fly har styrtet under trening i Sør-Korea, ifølge nyhetsbyrået Yonhap. Det sørkoreanske byrået siterer en militærkilde, som opplyser at piloten klarte å skyte seg ut.

Styrten skal ha skjedd i Gulehavet og nær den amerikanske flybasen i Gunsan. Talspersoner for det amerikanske militæret i Sør-Korea har ifølge nyhetsbyrået Reuters ikke vært tilgjengelige for kommentarer, og hendelsen er ikke bekreftet av det sørkoreanske forsvarsdepartementet.

54 personer evakuert etter brann i boligblokk i Oslo

Tre leiligheter er ubeboelige etter at det i natt brant i en boligblokk på Hovseter i Oslo. 54 personer ble evakuert. Politiet meldte at det brant i en leilighet i fjerde etasje i boligblokken klokken 23.40. Ved midnatt ble brannen meldt slukket.

I alt 54 personer ble evakuert. Beboeren i leiligheten er det brant, fikk helsetilsyn, men framstår ikke som alvorlig skadd. Ifølge politiet er trolig tre leiligheter ubeboelige, blant dem leiligheten det har brent i. De to andre har røyk- og vannskader. Brannårsaken er ikke kjent.

Savnet beboer funnet etter husbrann i Bamble

En beboer som var savnet etter en husbrann i Bamble i Telemark i går kveld, kom ved 4-tiden til rette. Han er ikke fysisk skadd, opplyser politiet. Bevæpnet politi søkte i flere timer etter mannen etter at en enebolig tok fyr.

– Det er vedkommendes potensielle agering overfor politiet når vi må få kontroll på vedkommende som gjør at vi er bevæpnet, sa innsatsleder Bernt Aamodt i Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa.