Fritaket fra 25 prosent toll på stål og 10 prosent på aluminium ble innført midlertidig i januar, i første omgang for to år. En tollfri kvote på de to metallene erstattet tollavgiften som ble innført av Bidens forgjenger Donald Trump.

EU svarte på Trumps toll med å legge avgifter på en rekke amerikanske varer, inkludert bourbon brennevin, lystbåter og Harley-Davidson motorsykler. Også disse er skrinlagt fram til 2025 og dermed til etter USAs presidentvalg neste høst og EU-valget til våren.

USA og EU har forsøkt å enes om tiltak for å hindre at metallmarkedet oversvømmes av overskuddsproduksjon fra blant annet Kina og for å fremme grønnere stålproduksjon.

Samtaler om dette skulle blitt fullført i år, men havnet i dødvanne uten en løsning. Biden sier de to partene har gjort betydelige fremskritt og fortsetter samtalene.