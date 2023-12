Noen gaver er mer kjærkomne enn andre, men dette er historien om gaven som mottakeren slett ikke ville ha, skriver Avisen Kristiansand.

«Håper du får en fin feiring», lød hilsenen fra eksmannen.

Bursdagsbarnet ble så misfornøyd at hun rett og slett anmeldte giveren til politiet.

Politiet reagerte med å gi eksmannen et forelegg på 12.000 for brudd på besøksforbudet. Han nektet å vedta forelegget, som dermed ble sendt til retten. Der la politiet ned påstand om at forelegget økes til 14.000 kroner.

Dom i saken venes om kort tid, skriver avisen.

Et besøksforbud kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys å oppholde seg på et bestemt sted eller å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person, skriver Store norske leksikon.