Foruten søtsaker til barna til de ansatte på Oslo Børs, var det få gaver å spore fra julenissen som klokka 9 svingte i børsbjella og erklærte handelsdagen for åpnet.

Derimot kunne aksjonærene til Norwegian se fram til en lukrativ juleavkastning på sin investering. Norwegian-kursen skjøt i været etter nyheten om at Konkurransetilsynet godkjenner oppkjøpet av Widerøe.

Klokka 9.30 fredag var aksjen opp 7 prosent.

Flyselskapene ble 17. november varslet om at tilsynet kunne stanse oppkjøpet. Etter at de har gitt sine tilsvar, har tilsynet gjort ytterligere analyser og vurderinger og kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å stanse oppkjøpet.

Det var i juli at flyselskapet Norwegian kunngjorde at de kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

SAS steg også på børsen etter at selskapet tidlig fredag morgen kunngjorde et overskudd i november.

Det var ellers ingen store endringer i hovedindeksen fredag morgen. Etter en halvtimers handel hadde den steget med 0,2 prosent.