– Regjeringen har vært veldig klare på at det skal satses i nord, og de har ved flere anledninger trukket fram Finnmark spesielt. Det burde være unødvendig å nok en gang nevne hvor viktig flytilbudet er for demografiutfordringene og samfunnsutviklingen, sier fylkesordfører Hans-Jacob Bønå i en pressemelding.

De siste ukene har forhandlingene rundt FOT-rutene, som er den delen av flytilbudet staten setter ut på anbud, vært et viktig tema i Finnmark fylkeskommune. Det er Widerøe som har fått oppdraget, og rutetilbudet utformes i disse dager.

15. desember møttes Finnmark og Troms fylkeskommune og flyselskapet. Tilbakemeldingen er at hvis det skal bli aktuelt med flere flygninger, må rammene fra staten økes.

– Her må staten komme på banen og sørge for at Widerøe får rammebetingelser som gir dem muligheten til å fly mer i Finnmark. Så enkelt er det, sier fylkesordføreren.