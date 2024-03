Kistefos vurderer søksmål mot Solstad-styremedlemmene og administrerende direktør Lars Peder Solstad. I tillegg vurderes det søksmål mot Aker Capital, samt styreleder Øyvind Eriksen og selskapets daglige leder.

Det kommer fram av børsmeldinger fra Kistefos og Aker fredag kveld.

– Aker mener at det ikke er grunnlag for noe søksmål, opplyser Akers kommunikasjonssjef Atle Kigen til Dagens Næringsliv og E24.

Aker Capital kjøpte i fjor 8,24 millioner aksjer i Solstad Offshore midt i en pågående maktkamp om selskapet. Da skrev E24 at Sveaas og hans investeringsselskap Kistefos gikk hardt ut mot Aker med beskyldninger om at selskapet tappet Solstad Offshore for verdier.

Kjernen i Kistefos sin kritikk har vært at avtalen som rydder opp i Solstads gjeld, forskjellsbehandler aksjonærene til fordel for Aker.

Kistefos skriver at de vurderer å innlede søksmålet i form av en gruppesøksmål, slik at andre aksjonærer i Solstad kan delta.