En person død etter helikopterulykken utenfor Sotra

Rundt halv ett meldte politiet at en person er omkommet etter helikopterulykken utenfor Sotra onsdag kveld. En person er lettere skadd, og for de øvrige fire melder politiet at skadegraden er «varierende», uten å gå nærmere inn på dette.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Helikopteret tilhørte selskapet Bristow Norge og var på et treningsoppdrag for Equinor da ulykken skjedde.

To pågrepet etter voldsepisode i Oslo

To menn er pågrepet etter en voldsepisode på Torshov i Oslo, der en mann ble skadd og brakt til sykehus. Han skal ikke være kritisk skadd. Politiet tror det er brukt «en gjenstand» i voldsutøvelsen, men vil ikke si hva det er snakk om. De pågrepne er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.

Tre påkjørt av tog i Sverige

Minst tre personer er alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt av et godstog i svenske Örebro, opplyser nødetatene. Ulykken skjedde ved 22.45-tiden ved Södra stasjon i byen, som ligger drøyt 160 kilometer vest for Stockholm.

Politet sier det ikke er noe som styde på at lokføreren har gjort noe ulovlig.

Dommer krever Trump strøket fra valglister

En dommer i Illinois har gitt delstatens valgkommisjonen beskjed om å stryke Donald Trumps navn fra nominasjonsvalget, men avventer en mulig anke. Tracie Porter har satt sin egen kjennelse på vent fram til fredag, skriver Chicago Sun-Times onsdag.

– Jeg er klar over at min beslutning ikke nødvendigvis blir det endelige utfallet, skriver Porter.

En talsperson for Trump sier en anke vil komme innen kort tid.

Tsjekkisk nei til likekjønnet ekteskap

Nasjonalforsamlingen i Tsjekkia har stemt imot et forslag om å tillate likekjønnede ekteskap. Partnerskap har vært tillatt siden 2006, men homofile og lesbiske par kan ikke adoptere barn sammen, eie eiendom sammen eller motta etterlattepensjon.

Samtidig som underhuset i nasjonalforsamlingen sa nei til likekjønnet ekteskap, ble de enige om å tillate adopsjon dersom en av partnerne er barnets biologiske forelder.