– Det er en risiko for utbrudd av kikhoste, og det meldes jevnlig om utbrudd i Norge. Folkehelseinstituttet mener det er viktig å starte vaksinasjon så snart som mulig, og målet vårt er at så mange nyfødte som mulig skal være beskyttet allerede fra høsten av, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen vil at tilbudet skal være gratis for den gravide og bli en del av barnevaksinasjonsprogrammet. I statsbudsjettet for 2024 er det satt av 17 millioner kroner til tilbudet.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også forskriftsendringer slik at jordmødre får rett til å rekvirere alle vaksiner som anbefales til gravide.

I Norge har det ikke vært dødsfall knyttet til kikhoste hos spedbarn siden 2004, mens Sverige hadde dødsfall i 2015 og Danmark i 2023.

For å legge til rette for at vaksinasjon av gravide kvinner kan starte allerede i mai, slik at nyfødte vil ha effekt av vaksinen ved et eventuelt utbrudd av kikhoste til høsten, har departementet satt en kortere høringsfrist enn normalt.