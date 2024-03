– Vi er bekymret for at den planlagte skogsbilveien til Losby Bruk vil medføre at området blir mer tilgjengelig som rekreasjonsområde, sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten til Dagsavisen.

Skogsbilveien planlegges å ligge rundt 800 meter fra Elvåga, som er drikkevannskilde til 10 prosent av Oslos befolkning. Med flere folk i området øker faren for at kjæledyr gjør fra seg i innsjøens nedbørsfelt

– Spesielt avføring fra hunder ser vi på som en stor risiko for spredning av sykdomsfremkallende virus, parasitter og bakterier, sier Hult.

Skogsbilveien planlegges å bli fire kilometer lang. Planene har møtt stor motstand fra flere hold.