Ifølge politiadvokat Risten Inga Henriksen kom mannen med et fly fra Amsterdam og ble visitert i tollen, skriver Bergens Tidende.

Som følge av mengdene som ble funnet, er saken er kodet som en grov narkotika­overtredelse, opplyser politiadvokaten til avisen.

– Politiet vil be om at mannen varetektsfengsles fordi de ellers mener det er fare for at han vil unndra seg straff, for eksempel ved å rømme landet, sier Henriksen.

Avisen har ikke fått kontakt med mannens forsvarer. Politiadvokat Henriksen sier mannen er ukjent for dem. Hun kunne fredag formiddag ikke si om mannen har erkjent skyld.