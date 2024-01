Benoit Maria bodde i Guatemala i over 20 år og ledet landets avdeling av dyrehelseorganisasjonen Agronomer og veterinærer uten grenser. Han var 52 år gammel da han ble skutt og drept i et bakholdsangrep. Drapet i august 2020 skjedde i et urfolksområde nordøst i Guatemala.

Diego Tay, en lokalpolitiker med urfolksbakgrunn, er dømt for medvirkning til drapet, opplyser advokat Edgar Perez. I tillegg må han sone tre år for brudd på våpenloven.

Tay ble pågrepet i 2021. Påtalemyndigheten sa den gangen at motivet for drapet kan være at Maria nektet å betale en bestikkelse for å bruke en lokal vei. Den dreptes eiendeler ble funnet i bilen hans, og ran ble derfor utelukket som mulig motiv, sier familiens advokat Clemence Witt.

Ytterligere en person er internasjonalt etterlyst i saken, opplyser Witt.