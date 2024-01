– Vi sendte personell til stedet fredag for å starte de innledende undersøkelsene rundt ulykken. De ble ferdig med sitt arbeid sent fredag kveld, sier avdelingsdirektør Ida Grøndahl for jernbane i Statens havarikommisjon.

En ung mann mistet livet i en klemulykke i en skiheis i Kjerringåsen alpinsenter i Sarpsborg fredag. Han drev vedlikeholdsarbeid på skitrekket og har kommet i klem. Ulykken skjedde på toppen av bakken. Nødetatene fikk melding klokka 16.52.

Det er for tidlig å si noe om årsaksforhold og hendelsesforløp, understreker Grøndahl.

– Vi er i de helt innledende fasene med faktainnsamling, så det er lite vi kan si om ulykken nå, sier hun til NTB.

Lokal mann

Avdøde er en ung mann fra regionen. Hans pårørende er varslet.

– Vi er nå i en fase hvor vi driver informasjonsinnhenting så bredt som mulig, slik at vi skal kunne ha kartlagt et hendelsesforløp. Vi må ha mye informasjon for å kunne danne oss et klart bilde av hva som har skjedd, sier Grøndahl.

Kommisjonen skal beslutte til uka hvordan den skal jobbe videre med å kartlegge fakta og hendelsesforløp.

Ansatte blir ivaretatt

Kjerringåsen alpinsenter er Østfolds største alpinanlegg med to heiser og fire nedfarter med en høydeforskjell på 123 meter. Bakken ligger sentralt i Østfold med muligheter for snowboard, twintip og slalåm. I tillegg har anlegget egen barnebakke med et lite skitrekk.

De ansatte som var på jobb, blir ivaretatt av kriseteam.

– Øvrige ansatte har vært samlet og er fulgt opp av helsevesenet. Kommunens kriseteam er varslet for videre oppfølging, opplyser politiet.

Anlegget er stengt inntil videre, opplyser senteret på sin nettsider.

– Forferdelig tragisk

– Det er en helt forferdelig tragisk ulykke, sier ordfører Magnus Arnesen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Både ordføreren og helse- og velferdsdirektør Kirsti Skaug bekrefter at kriseteamet vil være tilgjengelig for de involverte gjennom helga og de nærmeste dagene.

– Kjerringåsen er et sted vi alle har et forhold til. Det er en institusjon i lokalsamfunnet, og veldig mange av oss har lært å stå på ski der. Derfor er også dette en ulykke som berører veldig mange, sier Arnesen, som uttrykker sine dypeste kondolanser til familiemedlemmer og kolleger av avdøde.