Nytt amerikansk angrep i Jemen

USA har for andre natt på rad angrepet houthi-mål i Jemen. Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) bekrefter et houthi-kontrollert radaranlegg var mål for angrepet i natt.

Angrepet skjedde få timer etter FNs sikkerhetsråd hadde samlet seg til hastemøte etter innkalling fra Russland. På agendaen sto forrige natts angrep. USA har uttalt at aksjonen er gjennomført for å begrense Houthi-bevegelsens evne til å angripe sivil skipsfart i Rødehavet. Russland anklager USA for å bidra til at Midtøsten-konflikten sprer seg.

Tre mindreårige siktet etter flere voldshendelser i Stavanger

Tre mindreårige gutter er pågrepet og siktet etter at flere personer ble slått ned i Stavanger sentrum fredag kveld. Sent fredag kveld fikk politiet flere meldinger om at folk hadde blitt slått ned av unge menn i Stavanger sentrum.

Politiet opplyser natt til lørdag at de har vært i kontakt med sju fornærmede personer. Det er ikke meldt om at noen er alvorlig skadd, ifølge politiet.

Skogbrann truer i Australia

Beboere i delstaten Western Australia oppfordres til å flykte fra boligene sine etter at en skogbrann har kommet ut av kontroll nær delstatshovedstaden Perth.

– Du er i fare og må handle umiddelbart for å overleve. Det foreligger en trussel mot liv og hjem, står det i en melding fra brannmyndighetene i delstaten, rettet til innbyggerne i Chittering, der det bor om lag 6000 personer.

Valg på Taiwan

Valglokalene på Taiwan stenger klokken 9 i dag etter å ha vært åpne siden klokken 1 i natt norsk tid. Der skal innbyggerne velge ny president for de neste fire årene.

Det styrende partiet DPP og sittende visepresident Lai Ching-te håper å vinne valget etter avtroppende president Tsai Ing-wen. Kina kaller Lai en farlig separatist og har advart velgerne på øya om å «velge korrekt» for å unngå militær konflikt. Opposisjonspartiet KMTs kandidat Hou Yu-ih ønsker på sin side tettere bånd til Kina.

Ny Zucca-nedtur

Minnesota Wild øynet et håp om en etterlengtet seier da de i tredje periode gikk opp i 3-1-ledelse på egen is mot gjestene fra Philadelphia. Men et Minnesota-lag i motvind klarte ikke holde på ledelsen og endte med å tape 3-4 etter spilleforlengelse.

Hjemmelaget har slitt tungt den siste tiden og nattens tap er det tredje bare denne uken. Mats Zuccarello fikk 24 minutter og 17 sekunder på isen i oppgjøret mot Philadelphia Flyers.