Bråthen drepte fem tilfeldige personer og skadet flere den 13. oktober 2021.

Bråthen ble dømt til tvungent psykisk helsevern sommeren 2022. Han har siden bodd på psykiatrisk institusjon

– Han mener vilkårene ikke lenger oppfylt, sier Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, til Drammens Tidende.

Rettspsykiaterne mener han har diagnosen paranoid schizofreni, og at han derfor var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Bråthen mener at det ikke lenger er fare for at han skal begå nye straffbare forhold.

Påtalemyndigheten motsetter seg løslatelse av Bråthen.

– Vi vurderer det slik at vilkårene fortsatt er til stede, og ser ingen endring siden dommen falt, sier statsadvokat Andreas Christiansen til DT.

Retten skal avgjøre hvorvidt drapsmannen blir løslatt den 16. januar.