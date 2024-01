– For første gang i denne saken blir det satt inn en undervannsdrone. Den kan forhåpentligvis sørge for at man kan søke i et større område enn det som er mulig med bare dykkere, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørvest politidistrikt til Østlands-Posten.

Dronen, som er lånt inn fra brannvesenet i Grenland, er ifølge Johnsrud blitt brukt med suksess i lignende oppdrag tidligere.

Dykkersøket var planlagt igangsatt lørdag, men måtte avlyses på grunn av frafall hos dykkerne.

Johnsrud tror det er gode søkeforhold i sjøen søndag, grunnet isen som ligger som et lokk på overflaten.

Kvinnen har vært meldt savnet siden 2. januar. Hun er siktet for å ha drept sin samboer, som ble funnet død samme dag. Grunnlaget for siktelsen er imidlertid blitt gradvis svekket.

Én av politiets teorier er at mannen kan ha drept kvinnen før han tok sitt eget liv.

Politiadvokat Ole Jacob Garder opplyste fredag at det har kommet mange tips som politiet nå jobber med å gjennomgå. Det arbeides også med både vitneavhør og digitale spor for å klarlegge både den avdøde mannen og den savnede kvinnens bevegelser.