– Det nye luftvernet gir mulighet til å beskytte hovedstadsområdet, hvis vi anser det som mest påkrevd. Luftvernet er mobilt, men kan stå lenge i ro på samme plass, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på pressekonferansen under fremleggingen av langtidsplanen for Forsvaret.

For å øke beskyttelsen mot trusler fra luften, foreslår regjeringen å skaffe fire nye Nasams-batterisystemer til Luftforsvaret og Hæren. Det er en dobling i forhold til i dag.

Luftvernsystemer som er donert til Ukraina, skal erstattes. Både Luftforsvaret og Hæren får flere systemer og dagens luftvernsystemer skal oppdateres.

– Det er en betydelig satsing på luftvern i denne langtidsplanen. Rundt 90 av de 600 milliardene går til luftvern, understreker forsvarsministeren.

Etterlyser luftvern i Oslo

Frps forsvarspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, er blant flere som har etterlyst et eget luftvern for hovedstadsområdet.

– Vi stiller spørsmål ved at Oslo og de større byene ikke prioriteres med luftvern. Slik vi ser fra Ukraina, er luftvern helt avgjørende. Spesielt må hovedstaden sikres med permanent luftvern, sier han.

Venstre-leder Guri Melby peker også på Russlands krigføring i Ukraina.

– Der ser vi at vi i Norge trenger luftvern og beskyttelse mot missiler. Venstre mener at vi må beskytte både militære og sivile mål. Jeg er usikker på om det regjeringen legger opp til, er nok – og en innfasing fra og med 2033 virker uansett sent, sier hun.

Avviser kritikken

Gram sier han regnet med at noen alltid ville ønske seg mer fra forsvarsplanen, men understreker at regjeringens foreslåtte satsing på luftvern er rekordtung.

– Vi har prioritert luftvern, det er en av våre hovedprioriteringer. Det er den største satsingen etter den maritime satsingen, sier han til NTB som svar på Frp-kritikken.

– For første gang kjøper vi også langtrekkende luftvern som kan beskytte hovedstaden eller andre steder der det trengs, sier han.

– Man må regne med at det alltid vil være noen som ønsker seg mer, avslutter forsvarsministeren.