Inflasjonsmålet PCE viser at prisene økte 2,5 prosent i februar fra samme måned i fjor, sier næringsdepartementet i en uttalelse. Tallet er i tråd med forventningene fra økonomer.

På månedsbasis er økningen på 0,3 prosent fra januar til februar, ned fra 0,4 prosent mellom desember og januar.

Mye av økningen kommer fra energipriser, som steg med 2,3 prosent mellom januar og februar. Inflasjonspresset er minkende, men tempoet i nedgangen har dabbet av siden starten av fjoråret.

Også kjerneinflasjonen, som ser bort fra mat- og energikostnader, minket noe. Prisene økte med 2,8 prosent på årsbasis.

– Dette var helt som ventet, både for samlet inflasjon og kjerneinflasjon. Det betyr at vi er på vei mot rentekutt i juni, men vi må nok uansett ha videre inflasjonsnedgang i mai for at det skal skje, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til NTB.

Tallene tyder på at sentralbanken er på riktig vei mot langtidsmålet om en inflasjon på 2 prosent. Beslutningstakerne i banken har signalisert at det kan bli tre rentekutt i år.

Rentenivået ligger nå i intervallet 5,25 til 5,5 prosent, det høyeste på 23 år.