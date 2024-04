Briten overtok majoriteten av aksjene i Premier League-klubben i 2001. Han ble i juli tiltalt for flere forhold av innsidehandel. Han ble dømt for flere av tiltalepunktene av en dommer i retten i New York.

Lewis tjente brorparten av sine penger på valutahandel i 1980- og 1990-årene. 86-åringen er en av Storbritannias rikeste menn og eier ifølge Financial Times størstedelen av sine investeringer gjennom porteføljeselskapet Tavistock Group som har tilhold i skatteparadiset Bahamas. Det er også der Joe Lewis bor.

Dommeren Jessica Clarke satte også omfattende restriksjoner på forretningsvirksomheten til Lewis' firma Broadbay og kalte hans handlinger for «alvorlige».

– Jeg er her i dag fordi jeg har begått en alvorlig feil. Jeg skammer meg, sa Lewis i en video som ble vist fram før dommen ble avsagt.

86-åringen var tydelig preget under rettsmøtet. Han bar et grått jakkesett og hadde en lapp over det ene øyet etter en øyeoperasjon.

Lewis argumenterte med at han måtte slippe straff på grunn av traumene han hadde pådratt seg i oppveksten etter 2. verdenskrig, og han lovet å endre sin atferd i de årene han hadde igjen å leve.