Det trange havområdet forbinder Omanbukta med Persiabukta, og farvannet er viktig for internasjonal handel, ikke minst med råolje.

Det ventes at Iran vil gjennomføre en hevnaksjon etter et luftangrep mot Syria der blant andre sju medlemmer av Irans mektige Revolusjonsgarde mistet livet. Det antas at Israel sto bak angrepet.

CNN meldte før helgen at USA frykter et betydelig angrep, kanskje allerede i løpet av denne uken, mot amerikanske eller israelske interesser i regionen.