Brannen ble meldt til brannvesenet klokken 23.48. Brannmannskapene kom fram noen minutter senere.

– Da ser vi at det er brann i en leilighet. En person i leiligheten hadde evakuert seg selv, sier vaktleder Espen Stabell ved Øst 110-sentral til NTB klokken 0.15.

Øst politidistrikt opplyste klokken 0.08 at det var mye røyk i blokken, og at brannmannskapene ikke helt hadde oversikt på det tidspunktet. Politiet opplyser at flere personer er evakuert. Det er ikke kjent om noen er skadd.