Norske Eqva selger verftet til tyrkiske Tersan Shipyard.

Fra før eier det tyrkiske selskapet to verft i Tyrkia med rundt 4200 ansatte, skriver NRK.

– Vi er trygge på at Tersan vil være en sterk ny eier for Havyard Leirvik, med tydelig strategisk interesse av å fortsette den stolte industrielle tradisjonen sin, sier styreleder i Eqva, Even Matre Ellingsen, til allmennkringkasteren.