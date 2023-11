Avis: Nær gisselavtale på Gaza

Israel, Hamas og USA er nær ved å bli enige om en avtale om løslatelse av minst 50 gisler i bytte mot fem dagers pause i kampene, ifølge Washington Post. Avisa viser til personer med kjennskap til saken. Det vil i så fall være det første vedvarende avbruddet i konflikten.

Til nyhetsbyrået Reuters sier en talsperson for Det hvite hus at det ennå ikke er inngått noe avtale. Vedkommende forteller at USA fortsetter å «jobbe hardt for å få på plass en avtale mellom Israel og Hamas». Til Washington Post sier en talsperson ved den israelske ambassaden i Washington at de ikke kommer til å gi noen kommentarer om gisselsituasjonen. Og ifølge Reuters avviser Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det er noen enighet om en avtale.

WHO kaller Shifa-sykehuset «dødssone»

FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) har hatt et team på Shifa-sykehuset på Gazastripen. Nå setter WHO i gang full evakuering fra det de omtaler som en «dødssone». – Teamet så et sykehus som ikke lenger evner å fungere: Intet vann, ingen mat, ingen elektrisitet og tømte medisinske forsyninger, skriver Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-sjef, på X.

WHO vil i løpet av de neste 24 til 72 timene – avhengig av garantier fra partene i konflikten om sikker ferdsel – transportere pasienter vekk fra Shifa-sykehuset. Det skal skje til Nasser-sykehuset og det europeiske Gaza-sykehuset.

Nettsted: OpenAI i samtaler med sparket toppsjef

Fredag fikk Sam Altman sparken som toppsjef i selskapet OpenAI, som står bak ChatGPT. I natt norsk tid meldes det at styret er i samtaler for få ham tilbake. Teknologinettstedet The Verge viser til flere personer med kjennskap til saken.

Én av dem opplyser at Altman er ambivalent til å komme tilbake og vil kreve betydelige endringer i styringen av selskapet. Reuters har forsøkt å få kommentarer fra både Altman og Open AI, uten å få svar. En kilde opplyser imidlertid til nyhetsbyrået at Altman samtidig vurderer å starte et eget selskapet innen kunstig intelligens (KI).

Bil havnet i sjøen i Trøndelag

En bil begynte å brenne etter at den kjørte av veien i Leksvik i Indre Fosen. Føreren av bilen ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Brannen i bilen ble slukket av brannmannskap på stedet.

Det var kun bilføreren som var involvert i ulykken. Politiet meldte om ulykken ved 2.30-tiden.

Privat fest gikk over styr i Trondheim

Det som skulle være en liten fest på Byåsen i Trondheim, endte i går kveld med at huset ble rasert etter at ungdommer fra hele byen strømmet til. Ifølge politiet strømmet det til med uinviterte ungdommer fra hele Trondheim på grunn av spredning i sosiale medier.

Politiet melder at huset er rasert og at det er stjålet en del gjenstander fra huset. Politiet minner både ungdommer og foreldre å snakke sammen om hvordan man skal håndtere private fester, samt sosiale medier.