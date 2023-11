– Det er for tidlig å begynne å tenke på berammelse. Vår innstilling til statsadvokaten blir sendt når etterforskningen er ferdig, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han forklarer at også Statsadvokaten vil vurdere om det er grunnlag for en drapstiltale, og at hvis det er tilfelle, vil saken bli sendt videre til Riksadvokaten. Ergo en prosess som vil ta flere uker før politiet sender saken fra seg.

– Hvis saken for eksempel skulle vært forhåndsberammet før sommeren, måtte vi ha sendt den til statsadvokaten rundt påske eller kanskje enda tidligere. Det tror jeg ikke vi klarer, så mest sannsynlig vil en eventuell hovedforhandling bli berammet til høsten 2024, fortsetter Kostveit.

Det var 17. august at Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept ved en hytte i Nes i Ringerike.

Politiet har opplyst at 30-åringen hadde status som fornærmet i flere saker som har vært eller er under etterforskning.

I alt er fem menn pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap – en 28-åring, en 30-åring, to 32-åringer og en 35-åring. Alle fem nekter straffskyld.