– Vår intensjon er å publisere dette på nytt, sier direktør Marius Lillelien for Distriktsdivisjonen i NRK til NTB søndag kveld.

Det vakte søndag sterke reaksjoner da det ble kjent at NRK har utelatt å omtale en betinget dom fra 1991 for sedelighetsforbrytelser mot seks barn i alderen seks til ti år i serien «Ingen elsker Bamsegutt».

Etter kritikken valgte statskanalen å trekke Tore Strømøy-serien om 61-åringen, som i 2012 ble sittende ufrivillig fast på Filippinene, tilbake midlertidig for å gjøre endringer.

Hvilke endringer var søndag kveld ikke endelig avgjort.

– Enten må vi redigere om, ellers så må vi informere om det, for eksempel i plakatform på hver episode. Hvor raskt den vil publiseres på nytt avhenger av hvilken løsning vi velger, opplyser Lillelien til NTB.

– Det var en feil

NRK begrunnet valget om å ikke inkludere sedelighetsdommen i serien med to årsaker.

– Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til mannen selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge. Vi ser i dag at det var en feil å utelate denne informasjonen fra serien, og vi gjør derfor nå en ny vurdering, sa Lillelien i en pressemelding søndag.

Aftenpostens kommentator Christina Pletten har kritisert serien kraftig for å være uetisk. Hun mener at den aldri burde vært sendt. Tore Strømøy har forsvart prosjektet i et eget innlegg i samme avis.

70 klager

Kringkastingsrådet har mottatt 70 klager som omhandler NRK-serien, opplyser spesialrådgiver Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til VG.

Han opplyser at de fleste klagene går ut på at NRK-serien har utelatt opplysninger om at hovedpersonen i dokumentarserien har en sedelighetsdom mot seg fra 1990-tallet.