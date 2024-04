Amerikanske helsemyndigheter arbeider for å sikre trygge produkter fra melk og kjøtt etter at H5N1-viruset er blitt oppdaget i 34 besetninger i ni delstater siden mars, samt hos én person i Texas.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa før helgen at det pågående utbruddet av fugleinfluensaviruset utgjør en lav risiko for mennesker, men de ber land være føre-var.

I USA inneholdt én av fem kommersielle melkeprøver spor av fugleinfluensaen, ifølge en landsomfattende undersøkelse gjort av den amerikanske helsemyndigheten FDA.

– Viruset blir fraktet verden rundt av trekkfugler, og det er derfor en fare for at kyr i andre land kan bli smittet, sa Wenqing Zhang på en pressekonferanse fredag. Hun er sjef for det globale influensaprogrammet til WHO.