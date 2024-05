Ikke bare har Matapour vist en rekke av symptomene som ligger til grunn for en kronisk schizofreni-diagnose – de har kommet til uttrykk overfor flere behandlere og hjelpeinstanser gjennom en årrekke, poengterte psykiater Synne Sørheim i Oslo tingrett torsdag.

Terrorrettssaken etter masseskytingen i Oslo for snart to år siden er på vei inn i sluttfasene. Et av de siste punktene på programmet kan også bli det avgjørende: Vurderingene av hvorvidt Zaniar Matapour (44) var strafferettslig tilregnelig da han plukket opp to våpen og fyrte løs mot feststemte mennesker i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022.

Sørheim er uenig med de to andre som er rettsoppnevnt sakkyndige, psykologspesialistene Knut-Petter Sætre Langlo og Pål Grøndahl. De mener Matapours symptomer er dekkende for diagnosene paranoid og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

– For ordens skyld nevnes også at den sakkyndige (Sørheim, red.anm.) anser simulering som utelukket, sa Sørheim.

De sakkyndige skal ikke konkludere med om tiltalte var utilregnelig eller ikke, men gi retten sine medisinske vurderinger. Det er retten som til sjuende og siste skal besvare spørsmålene om tiltalte hadde «en sterkt avvikende sinnstilstand», og i så fall hvorvidt den gjorde vedkommende strafferettslig utilregnelig.

Langvarig behandling

Sørheim viste til at Matapour har hatt en svært langvarig kontakt med det psykiske helsevernet. Den startet allerede da han var 18 år gammel. Før det hadde Matapour vært under barnevernets omsorg siden han var 15 år.

I en rekke notater og journaler fra forskjellige hjelpeinstanser blir det referert til atferd som ble forstått som paranoid, og som etter hvert ble lagt til grunn for at Matapour fikk diagnosen paranoid schizofreni:

* En rekke vrangforestillinger, som har gitt seg uttrykk i en paranoid væremåte og uttalelser.

* Hallusinasjoner, først og fremst stemmer han har hørt, som sier de er ute etter ham og skal drepe ham.

* Påfallende og fiendtlig atferd og kroppsspråk. Skulende og mistenksomt blikk.

* Dårlig og stirrende blikkontakt.

* Tegn på tankeforstyrrelser, som har gitt seg utslag i at han oppleves som treg i talen, tar lange pauser før han svarer på spørsmål og at han tidvis faller ut mens han snakker.

Matapour har ikke vært til behandling i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten etter 2010.

Livsvarig diagnose

To av Matapours behandlere fra starten av 2000-tallet har bekreftet i samtaler med Sørheim at symptomene de registrerte den gangen, oppfylte kriteriene for paranoid schizofreni, og at diagnosen var kronisk.

Én av dem understreket etter å ha gjennomgått sine egne notater fra 2005 at han ikke hadde vært i tvil om diagnostiseringen.

Sørheim gjennomgikk i detalj grunnlaget for den tidligere diagnostiseringen og konkluderte med at hun kunne stille seg bak den. I vurderingen av om Matapour kunne ha blitt frisk etter den siste diagnostiseringen og dermed på handlingstidspunktet, viste Sørheim til diagnosemanualen:

– Hvis de kvalitative kriteriene har vært innfridd i en periode på én måned eller mer, vil de være det livet ut, sa hun.

Diagnosen til psykologene Langlo og Grøndahl kan trekke i retning av at Matapour var strafferettslig tilregnelig natt til 25. juni 2022. Sørheims diagnostisering innebærer derimot trolig at han må anses utilregnelig på gjerningstidspunktet. Det betyr at han ikke kan straffes hvis retten er enig.