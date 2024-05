Heretter skal sluttbrukere bli bedre beskyttet mot store variasjoner i strømprisen.

Det nye direktivet med det klingende navnet elektrisitetsmarkedsreformen ble endelig vedtatt på et møte i EUs ministerråd tirsdag.

– Reformen gir forbrukerne større rettigheter og sørger for forsyningssikkerheten. Den baner også vei for et mer stabilt, forutsigbart og bærekraftig energimarked, sier Belgias energiminister Tinne Van der Straeten i en uttalelse.

En sentral del av reformen er at det legges til rette for nye langsiktige kontrakter mellom nasjonale myndigheter og strømprodusenter til en forhåndsbestemt pris.

Dersom prisen havner under markedsnivå, vil statene kompensere økonomisk.

Ordningen er også ment å stimulere produksjon av ny, grønn energi.

Selve strukturen i el-markedet, der det er produksjonen av den dyreste strømmen, som regel fra fossile energikilder, som bestemmer prisen, blir imidlertid ikke endret.

Samtidig blir det stadig mer av den fornybare og billigere strømmen fra sol og vind. Det er først når dette ikke er nok til å dekke etterspørselen, at strøm må produseres fra gass eller kull.