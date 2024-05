– Selv om Norges helsetjenester nesten er fullfinansiert av det offentlige, ser vi en sosial ulikhet i bruk av sykehustjenester, sier seniorrådgiver Geir Hjemås i SSB.

Ferske tall fra byrået viser at nærmere 40 prosent av den norske befolkningen fikk behandling på sykehus i 2022.

Blant personer med vedvarende lav inntekt – en gjennomsnittlig inntekt for husholdningen som ligger under 60 prosent av medianinntekt over tre år – fikk 340 av 1000 behandling på sykehus.

I den øvrige befolkningen fikk 373 av 1000 personer tilsvarende behandling.

– At grupper som oftere rapporterer om dårligere helse i mindre grad mottar behandling i sykehusene, peker mot en mulig ulikhet i tilgangen til og bruken av helsetjenester, forklarer Hjemås.

Ulikhetene er små blant pasienter som har vært innlagt på sykehus over natten, men for dagpasienter er det tegn til en lavere andel pasienter i gruppen med vedvarende lav inntekt.

De store forskjellene i bruk av helsetjenester mellom de med lav inntekt og den øvrige befolkningen ligger i polikliniske behandlinger, som ikke krever innleggelse.

321 av 1000 menn fra den øvrige befolkningen var til poliklinisk konsultasjon i 2022, mens blant menn med vedvarende lav inntekt var tallet drøyt 285. For kvinner gjaldt det 381 av 1000 fra den øvrige befolkningen, sett mot 345 med lav inntekt.