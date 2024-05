– Politiet har gitt rødt kort og et midlertidig bruksforbud på en russebuss som kjørte med russ på taket i går. Vi ber russen ta vare på hverandre og ta kloke valg, skriver Øst politidistrikt på X, tidligere Twitter.

Politiet fikk melding om hendelsen med russ på busstaket klokken 5.48 torsdag morgen.

– Bussen kjørte på E6 gjennom Nordbytunnelen retning Sverige. Hendelsen er bekreftet med kamera langs vei. Vi rykket ut med flere ressurser i forsøk på å lokalisere rett buss. Dette er livsfarlig aktivitet, sa politiet da.

Bussen ble borte før politiet klarte å lokalisere den. Derfor avsluttet de det aktive søket etter bussen, og gikk heller over til å finne bussen ved hjelp av bilder og video.

Å gi russen gule og røde kort er et nytt tiltak politidistriktet har innført i år.

– Bryter dere loven ved for eksempel å forstyrre natteroen med høy musikk, risikerer dere gult kort for første advarsel. Ved neste advarsel ligger det an til rødt kort. Dette betyr at politiet kan ta for eksempel vitale deler av lydanlegget på bussen i forvaring, anmelde, innbringe også videre, skrev nettpatruljen i Øst politidistrikt på Facebook i april.