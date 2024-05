Han sier til Dagens Næringsliv at vi må erkjenne vårt bidrag til folkemordet på jødene under krigen. Han påpeker at norske jøder er mer utsatt enn tidligere, og at det er vårt ansvar å beskytte dem, spesielt med tanke på vår historie.

– Det norske statsapparatet var altfor pliktoppfyllende til å samle sammen jøder på vegne av nazistene, sende dem i døden og beslaglegge jødisk eiendom. Det står i skarp kontrast til for eksempel Danmark. Og fram til 1851 nektet Grunnloven jøder adgang til landet. Begge deler er en stor skamplett i norsk historie.

Borten Moe, som er medlem av Israels venner på Stortinget, mener at med denne bakgrunnen er det enda viktigere å beskytte jødene i Norge, en minoritet på knappe 1500 personer.

– Det er legitimt å demonstrere mot Israels krigføring, men det er ingen tvil om at vi lever i et samfunn der jøder er utsatt og antisemittismen øker. Det er uakseptabelt og må adresseres på 17. mai, sier den tidligere statsråden til DN.

En undersøkelse fra HL-senteret viser at antisemittiske holdninger øker i Norge. Flere jøder har de siste månedene rapportert at de skjuler symboler som viser hvem de er.

– Når pro-palestinere roper «From the river to the sea, Palestine will be free» betyr det at jødene skal forsvinne fra Israel. Det samlede presset fra boikottkrav og antiisraelske demonstrasjoner blir stort, sier Borten Moe.