Hver av foreldrene må tilkjennes en oppreisningserstatning på 600.000-700.000 kroner, konkluderte bistandsadvokat Håkon Brækhus overfor NTB da retten var hevet for dagen. Beløpet er dobbelt så høyt som normen, fordi rettspraksis gir mulighet til å gå over normen hvis det foreligger helt spesielle forhold.

– I denne saken er det en voldsom brutalitet i drapshandlingen, kombinert med seksuelle overgrep, som antakelig er utført for å redusere sjansen for å bli tatt. For de etterlatte har det dessuten vært retraumatiserende at saken til stadighet har vært aktualisert og omtalt, poengterte Brækhus da han holdt sin prosedyre for retten.

Jan Helge Andersen (43) er tiltalt for drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2000, da hun og venninnen Stine Sofie Sørstrønen (8) ble voldtatt og drept.

Tort og svie

Brækhus framsatte kravet om erstatning for tort og svie til Lena Sløgedal Paulsens foreldre Klara Sløgedal og Arne-Bernt Paulsen. Han mener det er grunnlag for erstatning, gitt at Andersen dømmes i henhold til påstanden fra påtalemyndigheten.

– Vi håper retten etter saksbehandlingen har et godt grunnlag for å gjøre en vurdering. Poenget er at det ikke ble tilkjent erstatning til Klara og Arne-Bernt den gangen, sa Brækhus og understreket at kravet ikke betyr at de mener noe i en eller annen retning hva angår bevisene i saken.

Egentlig er foreldelsestiden på 20 år gått ut, men det kan legges til ekstra tid ved spesielle omstendigheter, noe Brækhus mener er til stede.

I forrige rettsbehandling av Baneheia-saken i 2002 fikk ikke Sløgedal Paulsens foreldre erstatning fra Andersen.

Tilkjent 200.000 kroner

Lagmannsretten påla imidlertid Viggo Kristiansen å betale begge foreldrepar 200.000 kroner hver i erstatning i 2002. Kristiansen sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk.

Brækhus sier de mener den tidligere dommen ikke sperrer for erstatning denne gang, og viser til lovtekst og domsavgjørelser fra andre saker.

Sør-Rogaland tingrett er inne i sine siste dager av behandlingen av den gjenåpnede straffesaken. Aktor avsluttet sin prosedyre tidligere onsdag, mens forsvarer skal prosedere torsdag.