Anmeldelsen mot Israels forsvarsminister Yoav Gallant, forsvarssjef Herzi Halevi og tidligere forsvarssjef Benny Gantz ble levert til Det nasjonale statsadvokatembetet for innsats mot organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST) i november.

NAST behandler også saker knyttet til krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, enten begått mot norske borgere i andre land eller av personer som befinner seg på norsk jord.

Anmeldelsen ble først behandlet av Kripos, som innstilte på henleggelse.

Lite trolig

– Ingen av de anmeldte i denne saken har noen tilknytning til Norge. Det synes derfor lite trolig at en etterforskning vil kunne lede til at forholdet pådømmes her, konkluderte de.

Denne konklusjonen deler NAST.

– Statsadvokatembetet har i likhet med Kripos kommet til at en samlet vurdering av de foreliggende omstendigheter tilsier at saken skal henlegges uten at det iverksettes etterforskning, heter det.

– Som påpekt av Kripos er det lite trolig at en etterforskning i Norge vil resultere i en iretteføring her, selv om den skulle gi grunnlag for tiltale. Som nevnt har ingen av de anmeldte noen tilknytning til Norge, og det er ikke realistisk at noen av dem vil møte i en straffesak i Norge, som i et tilfelle som dette ikke kan gjennomføres uten at tiltalte er til stede under hovedforhandlingen, heter det videre.

Risikerer pågripelse

Den ene av de tre anmeldte, Israels forsvarssjef Yoav Gallant, risikerer likevel pågripelse dersom han besøker Norge.

Sjefaktor Karim Khan ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ba denne uka om at det blir utstedt arrestordre på Gallant og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Begge anklages for å ha medvirket til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreket i den anledning at Norge er forpliktet til å følge opp en slik eventuell arrestordre dersom det blir aktuelt.

– Enhver person som besøker Norge og som ICC har utstedt arrestordre mot, vil måtte regne med å bli overlevert til ICC, i henhold til Norges forpliktelser, sa han.

Anmeldelsen mot Gallant, Halevi og Gantz var det Den norske avdelingen av International Commission of Jurists (ICJ) og organisasjonen Forsvar Folkeretten som sto bak. Den ble levert på vegne av rundt 300 norske statsborgere som befant seg på Gazastripen da Israel innledet angrepene i oktober.

Trist dag

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er styreleder i ICJ Norge og er skuffet over henleggelsen.

– Det er grunn til å beklage overfor de 300 norske palestinerne som var i Gaza for at vi ikke nådde fram med en høyst berettiget anmeldelse, sier han til NTB.

– Det er en trist dag for norsk rett som ikke har ressurser til å etterforske så alvorlige handlinger som er begått mot så mange norske borgere, sier han.

Einarsen understreker at henleggelsen ikke skyldes at det ikke foreligger straffbare forhold.

– Tvert imot. Statsadvokaten legger til grunn at det antas eller foreligger forbrytelser rettet mot norske borgere, sier han.

Samme grunnlag som ICC

Styreleder Kjell M. Brygfjeld i Forsvar Folkeretten er også skuffet over henleggelsen.

– Det er synd at hensynet til de 300 norske-palestinske ofrene blir satt til side ved at det ikke settes i verk etterforskning fra norsk side, sier han til NTB.

– Men vi får håpe at dette ivaretas fra ICC når de går løs på saken, sier han.

Det er også verdt å merke seg at ICCs grunnlag for siktelsen mot Gallant og Netanyahu stort sett er det samme som i anmeldelsen, påpeker Brygfjeld.

Han stiller seg undrende til argumentet om at en etterforskning i Norge vil være for ressurskrevende.

– Det som skjer i Gaza er vel noen av de best dokumenterte krigsforbrytelsene vi har. Det burde derfor være relativt enkelt å bringe på det rene de rent faktiske omstendighetene knyttet til anmeldelsen, sier Brygfjeld.

Oppfordret Norge

Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og Palestina, Navi Pillay, oppfordret tidligere i år norsk politi til å innlede etterforskning av mulige israelske krigsforbrytelser i Gaza.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, har på sin side konkludert med at det er grunn til å tro at Israel begår folkemord i Gaza.

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), mener også at det er sannsynlig at palestinerne i Gaza kan bli utsatt for folkemord og har åpnet sak.

Israel avviser anklager om krigsforbrytelser og folkemord og hevder landets styrker etterlever krigens folkerett.