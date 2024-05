– Vi tror legemiddelmangel blir en vedvarende utfordring for helsevesenet. Det er ikke et særnorsk fenomen, men et internasjonalt problem, sier overlege Ingrid Aas i Direktoratet for medisinske produkter, tidligere Statens legemiddelverk, til VG.

Det er for øyeblikket forsyningsproblemer på flere typer medisiner, deriblant hormonplaster for kvinner, ADHD-medisiner, enkelte typer antibiotika og diabetesmedisinen Ozempic.

Sistnevnte brukes også til behandling av fedme og har blitt populær som slankemiddel. Regjeringen la fram et forslag tidligere i mai, der de blant annet foreslo å innføre rasjonering av legemiddelet.

– Regjeringen vil sikre tilgangen til diabeteslegemiddel og redusere folketrygdens utgifter. Derfor foreslår vi fire tiltak i revidert nasjonalbudsjett, som skal gjelde fra 1. juli i år, sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) den gang.

Rasjonering kan bli aktuelt for flere medisiner. Likevel skal man ikke være bekymret for å ikke få tak i nødvendige medisiner, fordi de fleste mangelsituasjoner ordnes på apoteket.

– Folk skal ikke være redde for å stå uten behandling på grunn av forsyningsproblemer, sier Aas til VG.