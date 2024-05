Under et møte onsdag besluttet innstillingsrådet for dommere å innstille Sivertsen og Lund til å fylle embetene etter Kristin Normann og Arne Ringnes, skriver bransjebladet Rett24.

Normann, som fylte 70 år i mai, ble i statsråd 8. mars innvilget avskjed i nåde fra 1. juni. Ringnes skal sitte fram til sin 70-årsdag i april neste år.

Sivertsen og Lund har siden henholdsvis 2022 og 2020 vært lagmenn, det vil si avdelingsledere, i Borgarting lagmannsrett.

Begge to har tidligere erfaring fra Regjeringsadvokaten.