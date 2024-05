– Norsk rompolitikk er utrolig viktig for Norge. Vi har et spesielt sterkt rommiljø i nord med en unik beliggenhet – og det er en styrke jeg skal jobbe for å synliggjøre overfor mine europeiske kolleger, sier næringsminister Cecilie Myrseth til NTB.

Myrseth er i Brussel torsdag for delta på et felles møte mellom Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og EUs ministerråd. Også de andre ESA-nasjonene Storbritannia, Sveits og Canada deltar på møtet.

Her kommer hun spesielt til å promotere det nye oppskytingsanlegget Andøya Spaceport i Nordland, som ble åpnet i november i fjor.

– Eneste alternativ

Myrseths budskap er klart: Andøya er en god mulighet for EU for oppskyting av satellitter og romraketter.

– Det vil ha stor nytte for Europa. Norge vil bidra til sikker europeisk tilgang til verdensrommet gjennom romhavnen på Andøya, sier Myrseth.

Alternativene er få, påpeker hun. Byggingen av en romhavn er på gang i Storbritannia, mens andre prosjekter bare finnes på tegnebrettet.

– Vi ønsker å bli tettere integrert i europeisk romsamarbeid gjennom full deltakelse i EUs romprogrammer. Mer europeisk samarbeid kan bidra til å styrke Europas konkurranseevne på romfeltet og andre områder, sier Myrseth.

Næringsdepartementet er nå i ferd med å ferdigbehandle søknaden fra Andøya Spaceport om å drifte romhavnen på Andøya, noe som er en nødvendig forutsetning for at det skal kunne skytes opp satellitter fra havnen.

Bredbånd i nord

En annen viktig oppgave for Myrseth er å legge til rette for deltakelse i EUs nye program for sikker global satellittkommunikasjon, Secure Connectivity – eller IRIS2 som programmet ofte omtales som.

– Norge vil bidra med strategisk infrastruktur for nedlasting av data på Svalbard og i Antarktis, sier hun.

Det er det statlige selskapet Space Norway som står bak satsingen.

–Andøya Spaceport og Space Norways prosjekt for bredbåndsdekning i Arktis vil virkelig løfte Norge som romnasjon, sier Myrseth.

I kommer Norge til å bruke rundt 2,1 milliarder kroner over statsbudsjettet til romsatsingen. Brorparten, 1,6 milliarder kroner, går til deltakelse i ESA og EUs romprogram.