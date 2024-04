Mannen er blant annet siktet for grovt skadeverk på Nidarosdomen. Han tagget «Hitler» og «666», samt hakekors og andre nazisymboler på nasjonalhelligdommen.

– Han har nå pådratt seg over 15 forhold på de siste to ukene her i Trondheim. Så nå ønsker vi å sette en stopper for det og mener det er nok gjentakelsesfare til at vi har gått til tingretten her i dag, sier politiadvokat Anne Haave til TV 2.

Mannen smadret også flere bilvinduer på Lademoen og vandaliserte en jødisk gravlund tidligere i april. Der ble tre davidsstjerner løftet opp, knust og spredt på gresset, ifølge Adressa.

Han erkjente straffskyld for skadeverket på helligdommen og gravlunden i et fengslingsmøte i Trøndelag tingrett fredag.

Selv ba han om å bli løslatt og motsa seg psykisk helsevern hvis det skulle bli aktuelt. Onsdag ble siktede tatt hånd om av helsevesenet, men dagen etter ble det besluttet at han likevel ikke var for syk til å fengsles.

Mannens forsvarer, advokat Frode Wisth, vil ikke kommentere kjennelsen.