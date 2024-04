– Senterpartiets og Arbeiderpartiets målsetting var å gå fra 1845 til 1750 timer. Det mener vi fortsatt. Vi kommer til å jobbe for det inn mot torsdag, for å se om det er mulig å få til et flertall, sa partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum i sin tale til landsstyret i Senterpartiet mandag.

Flertallet i næringskomiteen på Stortinget har innstilt på at et årsverk i jordbruket skal ha 1845 timer, mot 1750 timer som er det vanlige på mange arbeidsplasser.

Flertallet, som besto av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre, landet dette punktet i innstillingen til regjeringens stortingsmelding om selvforsyning sist torsdag kveld.

De fleste andre punktene i innstillingen fikk støtte også fra andre partier.

Kjemper mot egen innstilling

Nå lover Vedum altså at hans parti skal kjempe mot sin egen innstilling, for å se om det går an å få et flertall for å redusere årsverket til 1750 timer. Stortingsmeldingen skal i utgangspunktet stemmes over torsdag kveld.

Oppgaven Vedum skisserer, er ikke helt håpløs: SV, MDG, Rødt og KrF er alle i utgangspunktet med på å støtte kravet.

Finansministeren innledet sin tale med en dyster refleksjon over begivenhetene i Midtøsten:

– Natt til søndag gikk verden fra vondt til verre.

Hovedtema var selvforsyning

Han konstaterte også at totalitære regimer som Russland og Iran har fått stadig større innflytelse i verden under Senterpartiets regjeringsperiode.

Deretter gikk han gjennom en skryteliste av regjeringens tiltak for å bøte på de økonomiske vanskelighetene Norge har havnet i.

Talens hovedtema var imidlertid stortingsmeldingen om selvforsyning, som det har vært mye strid om i Senterpartiets bakland.

Rasmus Hansson (MDG) reagerer sterkt på Vedums tale.

– Vedum har frekkhetens nådegave når han later som han kjemper for bøndenes interesser. Det er vel og bra at Vedum vil redusere timetallet, men dette er ikke i nærheten av nok til å innfri bøndenes krav, sier han.