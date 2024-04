Mannen i 30-årene skal ha gjort skjulte opptak av elevene i over ti år, melder Adresseavisen. Han ble pågrepet 3. mai i fjor og nylig tok statsadvokat Eli Reberg Nessimo ut tiltale mot mannen.

Han er tiltalt for grov voldtekt av en gutt under 14 år og for seksuell omgang mellom «andre nærstående». Overgrepene skal ha skjedd ved flere anledninger i tidsrommet 2019 til 2022, ifølge tiltalen. Mannen er også tiltalt for seksuell handling med en annen gutt under 14 år.

– Tiltalte har tidlig i etterforskningen i stor grad erkjent de faktiske forhold i saken, sier Nessimo.

Mannen er i tillegg tiltalt for å ha produsert og besittet overgrepsmateriale. Ifølge gjerningsbeskrivelsen i tiltalen har mannen ved flere anledninger i perioden januar 2012 til februar 2022 filmet elever når de dusjet nakne ved to skoler i Trøndelag. Opptakene ble gjort i skjul ved bruk av mobilen.

Mannens forsvarer Elisabeth Aae opplyser at hun ikke kan kommentere saken nå, men viser til en tidligere kommentar:

– Siktede er klar over sakens alvor og er lei seg for at han har såret personer rundt seg, sa advokatfullmektig Maria Brun Haugnes på vegne av mannen i fjor.

Saken behandles i Trøndelag tingrett i Trondheim, over tre dager fra 13. mai.