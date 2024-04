Etter at Ingvild Kjerkol (Ap) måtte gå av som helse- og omsorgsminister etter plagiat-saken, har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) nok en gang måtte stokke kortene.

Torsdag meldte flere medier, blant annet VG , TV 2 og NRK , at den nye regjeringskabalen var klar. De nye statsrådene blir først utnevnt fredag.

Som også Dagbladet og Nettavisen skrev tidligere i uken, blir Jan Christian Vestre (Ap) helseminister etter Kjerkol. Dermed blir jobben som næringsminister bli ledig.

Etter det mediene kjenner til, tar dagens fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) over etter Vestre som næringsminister, mens Marianne Sivertsen Næss (Ap) overtar jobben til Myrseth som fiskeriminister.

Både Vestre, Myrseth og Næss ble torsdag observert ved Statsministerens kontor (SMK).

– Viktig med god kjennskap til finnmarksforhold

Næss, som sannsynligvis overtar som fiskeriminister, blir det nye ansiktet i regjeringen. I dag sitter hun som stortingsrepresentant for Finnmark.

– Finnmark er svært fiskeriavhengig. Derfor er det viktig at fiskeriministeren har god kjennskap til finnmarksforhold, sier stortingspolitiker Runar Sjåstad (Ap) fra Finnmark til NRK.

Med forbehold om at opplysningene stemmer, sier Sjåstad at Næss er rett person til å bekle stillingen som fiskeri- og havminister.

Næss ble valgt inn på Stortinget i 2021 og er leder i energi- og miljøkomiteen. Hun har også vært Aps energi- og miljøpolitiske talsperson de to siste årene. Før hun kom inn på Stortinget, var Sivertsen Næss ordfører i Hammerfest fra 2019.

Ingen helsefaglig bakgrunn

Etter to og et halvt år som næringsminister, ser det ut til at Vestre i dag blir utnevnt som helse- og omsorgsminister. Vestre har ingen helsefaglig bakgrunn.

Han, som er nestleder i Ap, har sittet som næringsminister siden oktober 2021. Før utnevnelsen var han daglig leder i den norske møbelprodusenten Vestre.

Vestre er utdannet jurist og har flere år bak seg som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. I 2013 var han politisk rådgiver for daværende nærings- og handelsminister Trond Giske.

Han var en av de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 og var styreleder for gjenreisningen av Utøya fra 2013 til 2017.

Myrseth overtar etter Vestre

Cecilie Myrseth (Ap) kom inn i regjeringen i fjor høst, som fiskeriminister. Nå skal hun ifølge mediene ta over etter Vestre som næringsminister.

Myrseth kommer opprinnelig fra Lavangen kommune i Troms og er utdannet psykolog. Hun ble valgt inn som stortingsrepresentant for Troms i 2017 og har vært medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2019.

Myrseth satt i næringskomiteen på Stortinget i forrige periode.

To statsråd

De nye statsrådene blir først utnevnt fredag – og ifølge NRK er det muligheter for at det fredag blir to statsråd.

Hver fredag klokken 11 drar vanligvis regjeringen opp på Slottet for å møte kong Harald og vedta viktige avgjørelser i statsråd.

Men fredag blir den tradisjonsrike rekken brutt. Kong Harald er fortsatt sykmeldt, mens kronprins Haakon på dette tidspunktet fortsatt er på reise i utlandet. Derfor planlegger regjeringen å holde statsråd på Statsministerens kontor, uten noen kongelige til stede. Sist gang dette skjedde var i 2007.

Men ifølge NRKs opplysninger kommer utnevnelsene trolig i et ekstraordinært statsråd på Slottet fredag ettermiddag.

Da vil kronprins Haakon etter planen være tilbake i landet etter sin utenlandsreise. NRK skriver at planen er å gjøre endringer i regjeringen i et statsråd nummer to.